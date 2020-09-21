ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار

تمكن رجال الامن من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار .





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم كائن بدائرة القسم ، وتم العثور على حفرة قطرها ( 3 متر × 2 متر) وأدوات التنقيب.





وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



