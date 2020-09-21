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الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:10 م
سيارات توزيع لحوم
سيارات توزيع لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
انطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات ( الإسكندرية - الدقهلية – البحيرة - كفر الشيخ – الغربية ) اليوم الإثنين، بواقع 3 طن لكل محافظة ، وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

وبحسب بيان، الاثنين، شددت وزارة الأوقاف، على غرفة العمليات بالوزارة، بالتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"
الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"
الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"
الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"
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