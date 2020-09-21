الأوقاف: انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات "فيديو وصور"

انطلقت سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات ( الإسكندرية - الدقهلية – البحيرة - كفر الشيخ – الغربية ) اليوم الإثنين ، بواقع 3 طن لكل محافظة ، وذلك للأسبوع السابع على التوالي .





وبحسب بيان، الاثنين، شددت وزارة الأوقاف، على غرفة العمليات بالوزارة، بالتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .



