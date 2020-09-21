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ثقافة

"الوعى والحقيقة" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى الخميس المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الوعى والحقيقة" فى السادسة من مساء يوم الخميس ٢٤ سبتمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك. 

ويتحدث فى الندوة الكاتبة أماني القصاص، والناقدة ناهد صلاح، وتدور الندوة حول مرور ٥٠ عاما على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر والقوى الناعمة، ويدير الندوة الكاتب شريف عارف، ويقدمها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وسيتم اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف نيل القاهرة بتراس المكتبة.
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