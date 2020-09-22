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اقتصاد

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة .. اعرف السبب وموعد عودة الخدمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها –شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستيب – النزهة الجديدة )  وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23 /9 /2020.

أوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا  لقيامها بتنفيذ أعمال  تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

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طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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