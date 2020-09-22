قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة .. اعرف السبب وموعد عودة الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها –شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستيب – النزهة الجديدة ) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 23 /9 /2020.





أوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.





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طالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



