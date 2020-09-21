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عوض تاج الدين: الموافقة على تجارب لقاح معين لا يعني اعتماده دواءً لـ كورونا .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:36 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تجارب لقاحات كورونا تحتاج وقتا طويلا حتى تدرس من الناحية الكيميائية لمعرفة نتائجها وآثارها الجانبية.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي ، أن الأعشاب تعالج الأعراض ولم يثبت حتى الآن أنها تقوم بمعالجة الأمراض، مؤكدا أن الاعشاب تحتاج إلي بحث علمي موثق .

وأوضح عوض تاج الدين ، أن موافقة "الصحة العالمية" على تجارب لقاح معين لا يعني اعتماده دواء لـ كورونا .

وتابع: أن الدواء حتى يتم اعتماده يجب ان تعلن الجهة العلمية التجارب السريرية وتؤكد علي النتائج الايجابية ويتم نشرها في المجلات العلمية والمؤتمرات العلمية .

واستكمل: ان جميع الجهات في مصر تطالب بالحذر والترقب والحيطة مؤكدا علي ان جميع الاجراءات مطلوبة حتى نمر من هذه المرحلة .
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