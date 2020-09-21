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أخبار العالم

روسيا: الناتو تسبب في كارثة ليبيا.. وبعض الدول لا تريد إنهاء الأزمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:28 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، أن ليبيا تتسبب في صداع فظيع لعدة جهات دولية، مشيرًا إلى أن عدوان الناتو في 2011 تسبب في هذه الكارثة.

وأضاف "لافروف"، في تصريحات لـ"العربية" اليوم، الإثنين، أن بلاده تدعم أي عملية سياسية ليبية لاستعادة ليبيا، لافتا إلى أن موسكو تشاورت مع أنقرة لوقف إطلاق النار.

واستطرد أن بعض الدول لا تريد إنهاء الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن موسكو تؤيد قرار مجلس الأمن بحظر السلاح في البلاد.

ودعا إلى ضرورة استعادة ليبيا أولا قبل الحديث عن رؤية مستقبلية، موضحا أن مجلس النواب الليبي ناقش مع حكومة الوفاق استئناف تصدير النفط.

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد أجمعوا على ضرورة استمرار العمل على الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال "بوريل"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن عملية "إيريني" المشتركة في ليبيا تساهم بشكل ملموس في تطبيق حظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا.

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