AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاشتاج #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: شغال نار

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:47 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان أصبح "رقم واحد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الله اكبر هاشتاج الشعب يريد إعدام الإخوان يتصدر تويتر، والهاشتاج شغال نار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الشعب المصري يرغب في إعدام جماعة الإخوان الإرهابية؛ لأنه على علم بجرائم وفوضى الإخوان".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "الشعب المصري على علم برغبة الإخوان في هدم الدولة".
  
وتابع  "قنوات الجماعة الإرهابية استعانت بفيديوهات مفبركة وقديمة في محاولة فاشلة لإثارة الفوضى والشغب والعنف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن ينجحوا فى دعوتهم.. أحمد موسى يطلق هاشتاج الشعب هيربي الإخوان

هاشتاج الشعب هيربي الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: أيامكم السوده مش هترجع تانى

هاشتاج ليلة سقوط الخونة يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: الشعب لقنهم درسا

أخبار التوك شو: أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة.. جرائم حماس بحق الفلسطينيين أخطر من الاحتلال.. الإخوان سجل حافل من العنف والقتل

أحمد موسى يطلق هاشتاج #الشعب_يريد_إعدام_الإخوان.. فيديو

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ترشيحاتنا

المالية: تعديل التعريفة الجمركية يخفض أسعار بعض الأجهزة الكهربائية

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

السجن عامين لـ سما المصري في التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور