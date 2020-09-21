هاشتاج #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: شغال نار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هاشتاج #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان أصبح "رقم واحد" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الله اكبر هاشتاج الشعب يريد إعدام الإخوان يتصدر تويتر، والهاشتاج شغال نار".





وتابع الإعلامي أحمد موسى " الشعب المصري يرغب في إ عدام جماعة الإخوان الإرهابية؛ لأنه على علم بجرائم وفوضى الإخوان".





وأكد الإعلامي أحمد موسى "الشعب المصري على علم برغبة الإخوان في هدم الدولة".

وتابع "قنوات الجماعة الإرهابية استعانت بفيديوهات مفبركة وقديمة في محاولة فاشلة لإثارة الفوضى والشغب والعنف".