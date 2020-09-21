AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء،  في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء.


وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لعدد من الطلبات التي عرضها المحافظ بما يدفع نحو استكمال المشروعات وخدمة أهالي شمال سيناء، وخاصة التي تتعلق بتوصيل المرافق لعدد من المشروعات والانتهاء من الأعمال المنفذة بها، وكذا حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة والتنمية.
  

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2018 – 2020، بواقع 146 مشروعًا  بتكلفة 4.8 مليار جنيه،  في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.


ولفت المحافظ إلى أنه خلال الفترة من 2018 – 2020، تم إنشاء 2608 وحدات إسكان اجتماعي بتكلفة 400 مليون جنيه، في كل من العريش وبئر العبد والحسنة ونخل، وفي قطاع الإسكان أيضا تمت إعادة تأهيل 26 عمارة بحي المساعيد بمدينة العريش، أمّا فيما يتعلق بقطاع المرافق فقد تم الانتهاء بالكامل من مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه العريش، بتكلفة 866 مليون جنيه، وكذا تم الانتهاء من مشروع تطوير رافع الصفا (ضمن مشروع التطوير القديم)، بقيمة 50 مليون جنيه.


وأشار المحافظ إلى أنه منذ عام 2013 تم الانتهاء من وجار تنفيذ إنشاء 8 محطات تحلية مياه البحر بتكلفة 565 مليون جنيه، منها 4 مشروعات ممولة من الموازنة العامة للدولة وهي محطات : مدينة رفح بقدرة65000م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بأبوشنار برفح بطاقة 5000م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 1بقدرة 5000 م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء بحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول في شمال سيناء

أبرزها بقطاعي الكهرباء والطرق.. تنفيذ 13 مشروعاً خدمياً بمركزي الشيخ زويد ونخل بشمال سيناء

محافظ مطروح لـ مدبولي: تنفيذ مشروعات تعليمية بـ22 مليونا.. وإنشاء 48 مدرسة وتوسعة 45

إصلاح خط مياه منطقة عمارات الإداري بالمساعيد فى العريش

شمال سيناء تستعد للاحتفال بذكري نصر أكتوبر بافتتاح مشروعات مياه ومساجد ومساكن

نهضة متكاملة.. سيناء على اعتاب مرحلة غير مسبوقة من التنمية بفضل المشروعات القومية

ترشيحاتنا

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

وكالة الفضاء المصرية: ندرس إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر