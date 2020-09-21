أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس بعد انتهاء فصل الصيف.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن فصل الخريف هو أفضل فصول العام بالنسبة لجمهورية مصر العربية، مؤكدا ان درجات الحرارة تكون جيدة في فصل الخريف.









وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أن الأحوال الجوية سيكون بها حالة من عدم الاستقرار وتتسبب أحيانا في ارتفاعات بدرجات الحرارة .









وأوضح محمود شاهين ، أن فصل الخريف يعتبر موسم الامطار الغزيرة والسيول لأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة رغم اعتدال معظم أيامه في درجات الحرارة . لأنهأيامه









وتابع : الايام القادمة مع بداية فصل الخريف ستكون درجات الحرارة ما بين 32 و 33 درجة وهذه هي المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.







