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رياضة

فرج عامر: أحمد سامي شرفني ورفع رأسي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:19 م
فرج عامر واحمد سامي
فرج عامر واحمد سامي
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محمد رشاد
أشاد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد سامي، عقب فوز الفريق السكندري على النادي المصري بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز.

وقال "عامر"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الحمد لله كان لازم انزل الملعب بعد المباراة، وأهني الكابتن أحمد سامي، شرفتني ورفعت راسي وفرحت كل أعضاء ومحبي سموحة وللأمام دائما".

ويحتل سموحة المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، وتفصله 10 نقاط كاملة للمنافسة على المربع الذهبي.

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