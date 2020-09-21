ذنب الزمالك .. تعاون كارتيرون يتأخر بخماسية في دوري أبطال آسيا

تقدم نادي الشارقة الإماراتي علي نظيره نادي التعاون السعودي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





هدف المباراة الأول حاء عن طريق سيف راشد في الدقيقة 45 لفريقه التعاون.





وفي الشوط الثاني، سجل ويلتون الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 49، أعقبه محمد عبدالباسط بهدف ثالث للشارقة في الدقيقة 54





وفي الدقيقة 58 سجل ويلتون الهدف الرابع للشارقة في شباك التعاون، ثم الهدف الخامس في الدقيقة 61





ويحتل نادي التعاون المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد خسارته الجولة الماضية أمام بيرسبوليس الإيراني.





ويدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريق التعاون بعد فسخ عقده مع فريق الزمالك.