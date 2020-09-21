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فن

بعد توقف شهور .. شاهد الحلقة 39 من مسلسل زهرة الثالوث

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:36 م
المسلسل التركي زهرة
المسلسل التركي "زهرة الثالوث
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قسم الفن
عرضت اليوم الحلقة 39 من المسلسل التركي "زهرة الثالوث" الذي حقق نسب مشاهدات عالية ونجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.

كان المسلسل قد توقف تصويره جراء أزمة كورونا منذ شهور، قبل أن يعود للتصوير الأسبوع الماضي، بعد السماح بالتصوير في الأستديوهات وفق ضوابط احترازية للوقاية من كورونا.

وبدأت الحلقة بوفاة "ايليف" حفيدة الجدة، التي قررت مواصلة انتقامها من عائلة شاد أوغلو، وظهر فيها لأول مرة ابن أصلان بيه الحقيقي، الذي قرر العودة للحصول على حقه.

زهرة الثالوث مسلسل تركي من بطولة أكين أكينوزو، ايبرو شاهين، جولشن سنترجي أوغلو، سرحات توتوملوير، أويا اونوستاسى، جولشن خاطخان، إلاي أركوك، جاهد جوك، وماجد سونكان، وتأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين، وإخراج جيم كارجى وبنال طايري.
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