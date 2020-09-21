الري: ننسق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين .. فيديو

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه يتم التنسيق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين.
وأضاف السباعي خلال نداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الأيام القادمة لن تشهد أمطارا تدعو للقلق.
وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن حجم الأمطار خلال الفترة الأخيرة عرضت بعض المزارعين لعدد من الأضرار بسبب ارتفاع منسوب النيل.
وأشار السباعي إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، مؤكدا أن محافظة البحيرة تشهد ارتفاع منسوب المياه نتيجة التعديات التي تشهدها المحافظة على فرع رشيد.
وأضاف السباعي خلال نداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الأيام القادمة لن تشهد أمطارا تدعو للقلق.
وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن حجم الأمطار خلال الفترة الأخيرة عرضت بعض المزارعين لعدد من الأضرار بسبب ارتفاع منسوب النيل.
وأشار السباعي إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، مؤكدا أن محافظة البحيرة تشهد ارتفاع منسوب المياه نتيجة التعديات التي تشهدها المحافظة على فرع رشيد.