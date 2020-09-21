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الري: ننسق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:33 م
متحدث الري
متحدث الري
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محمود محسن
أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه يتم التنسيق مع أجهزة الدولة لرفع التعديات والحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف السباعي خلال نداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الأيام القادمة لن تشهد أمطارا  تدعو للقلق.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن حجم الأمطار خلال الفترة الأخيرة عرضت بعض المزارعين لعدد من الأضرار بسبب ارتفاع منسوب النيل.

وأشار السباعي إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، مؤكدا أن محافظة البحيرة تشهد ارتفاع منسوب المياه نتيجة التعديات التي تشهدها المحافظة على فرع رشيد.

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