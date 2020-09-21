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توك شو

الإخوان بيحرضوا على قتلي.. أحمد موسى: رقبتي برقبة المرشد مش أي تافه منكم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية تحرض على قتلي منذ الأمس. 
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "قنوات الإخوان يحرضون على قتلي".
 
وتابع الإعلامي أحمد موسى "مش الاخوان اللى هيحددوا معاد موتي وكل واحد له ساعة مكتوب هيموت فيها". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى "قلت للمرشد وهما بيحكموا رقبتي برقبة المرشد وليس برقبة أي حد تافه من الإخوان".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "لدينا رسالة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها وليس لنا اي مصلحة اخرى"، مضيفا "لا أغير موقفي ولا اتراجع مطلقا".

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