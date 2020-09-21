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120 سنتيمتر.. تحذير عاجل من الري للمتواجدين في أراضى طرح النهر خلال موسم الفيضان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:32 م
نهر النيل
نهر النيل
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هاني حسين
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن من أهم أولويات الوزارة  حياة المواطن المصري، مضيفا: "أي إجراء احترازي هدفه الحفاظ على حياة المواطن ونحن في فترة الفيضان".

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نشهد فيضانا عاليا فوق المتوسط وبالتالي نستفيد من كل نقطة مياه وتحسين نوعية المياه في فرعي دمياط ورشيد".

وتابع محمد السباعي: "نتيجة وجود العديد من التعديات على نهر النيل  من خلال المباني والزراعات على طرح النهر في الجزء داخل نهر النيل  وجهنا تحذيرا من ارتفاع مناسيب المياه حفاظا على الأرواح".

وأكمل محمد السباعي: "سوف يرتفع  منسوب المياه من 80 إلى 120 سنتيمتر"، مضيفا: من المهم الابتعاد عن أراضي طرح النهر لأنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجرى الرئيسي للنهر وأن أي زراعات أو أي تواجد يعتبر تعديا على حرم النهر ولكن يهمنا أرواح المواطنين".

يذكر أن وزارة الري أكدت أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والتي تُعتبر جزءا من مجرى نهر النيل دون غيرها، مطالبة المواطنين باحترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
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