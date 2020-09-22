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سيارات

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات فاو لسنة 2019 .


فاو V 60

- مانيوال 2019 1300 CC      160,000 جنيه

 

فاو X40

- اوتوماتيك / فارهة 2019 1600 CC      275,000 جنيه

- PREMIUM / اوتوماتيك 2019   1600 CC      285,000 جنيه

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور
أسعار فاو 2020 في مصر.. صور
أسعار فاو 2020 في مصر.. صور
أسعار فاو 2020 في مصر.. صور
أسعار فاو 2020 في مصر.. صور
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