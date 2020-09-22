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منوعات

عام كارثي.. علامة مدمرة لكوكبنا بسبب تغير المناخ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وصل الجليد البحري في القطب الشمالي، إلى ثاني أدنى مستوياته على الإطلاق، وفقًا للباحثين الذين وصفوه بأنه "عام مجنون في الشمال".

ويستمر تغير المناخ في التأثير على الدائرة القطبية الشمالية ، حيث وصل الجليد الآن إلى مستويات قياسية تقريبًا، حيث يذوب الكثير من الجليد في القطب الشمالي خلال الصيف، ومرة أخرى في الأشهر الأكثر دفئًا.

ومع ذلك  فإن مستويات الجليد البحري هي ثاني أدنى مستوى مسجل هذا العام؛ فيما يعد علامة مدمرة أخرى لتغير المناخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وقد يحتاج القطب الشمالي إلى الاحتفاظ ببعض الجليد البحري خلال أشهر الصيف؛ لأنه يجعل من السهل إصلاحه عندما تحل الأشهر الباردة.

أيضا وبالإضافة إلى أن ذوبان الجليد البحري؛ يساهم في حلقة مفرغة، فهو يعكس- في القطبين الشمالي والجنوبي- ضوء الشمس إلى الفضاء، وبدونه، تمتص الأرض المزيد من ضوء الشمس، مما يخلق كوكبًا أكثر دفئًا.

ولقد أثبت هذا العام أنه كارثي، حيث وصل الحد الأدنى لهذا العام إلى 3.74 مليون كيلومتر مربع (1.44 مليون ميل مربع) في 15 سبتمبر، وفقًا لبيانات من المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج (NSIDC) في جامعة كولورادو بولدر.

وفي العام الماضي ، بلغ الحد الأدنى للجليد البحري في القطب الشمالي 4.15 مليون كيلومتر مربع1.60 مليون ميل مربع، فيما قال "مارك سيريز"، مدير NSIDC: " لقد كان عامًا مجنونًا في الشمال ، حيث بلغ الجليد البحري مستوى منخفضًا شبه قياسي ... وموجات الحرارة في سيبيريا ، وحرائق الغابات الهائلة.

وسيكون عام 2020 بمثابة علامة تعجب على الاتجاه التنازلي في مدى الجليد البحري في القطب الشمالي. نحن نتجه نحو محيط القطب الشمالي الخالي من الجليد موسميًا.

مع ذوبان القطب الشمالي ، سيمتص المحيط المزيد من الحرارة ، وسنكون جميعًا أكثر عرضة للآثار المدمرة لانهيار المناخ، كما قال "رود داوني" ، كبير المستشارين القطبيين في الصندوق العالمي للطبيعة ، إن الخسارة الهائلة للجليد البحري قد تكون مدمرة.
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