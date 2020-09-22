في عيد ميلاد أسامة عباس.. قصة دخوله الفن بـ الصدفة

ومع مرور الوقت تدرج في السلم الوظيفي ليصبح مديرا عاما لهذه الشركة، وفي أحد الصفقات الشرائية، جاء إليه الفنان الضيف أحمد، لشراء أجهزة كهربائية استعدادا لزواجه.

ووجها معبرا؛ يصلح لأن يكون فنانًا واعدًا، وبالفعل استقال