دراسة حديثة: مرض يحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة ، أجراها أستاذ من جامعة ديوك عن اكتشاف غريب نوعًا ما - قد يوفر التعرض لحمى الضنك بعض المناعة ضد Covid-19.
ووجدت الدراسة ، أن الأماكن التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونمو الحالات البطيء كانت أماكن سجلت أعدادًا كبيرة من حالات حمى الضنك في عامي 2019 و 2020 وفقا ل mothership
ويثير هذا الاكتشاف المذهل احتمالًا مثيرًا للفضول للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس السارس- CoV-2."
SARS-CoV-2 هو فيروس كورونا المسبب لمرض Covid-19 ، والأنماط المصلية لفيروس flavivirus هي أجسام مضادة لفيروس حمى الضنك.
وقالت الدراسة، إنه إذا ثبت صحة هذا الربط ، فإن عدوى حمى الضنك أو لقاح قائم على فيروس حمى الضنك يمكن أن يوفر "مستوى معينًا من الحماية المناعية" ضد الفيروس التاجي.
وقال العالم الرئيسي في الدراسة لرويترز ، إن دراسات سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لحمى الضنك في دمائهم يمكن أن يسجلوا نتيجة إيجابية خاطئة عند اختبار الأجسام المضادة لـ Covid-19 - حتى لو لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا.
ويمكن أيضًا أن يكون العكس، حيث سجل مريضان في سنغافورة مصابان بفيروس كورونا نتائج إيجابية كاذبة من الاختبارات المصلية السريعة لحمى الضنك ، واكتشف لاحقًا أنهم مصابون بـ Covid-19 بدلًا من ذلك .
وكان أحد المرضى امرأة يُعتقد أنها أصيبت بحمى الضنك وفيروس Covid-19 في نفس الوقت ، ولكن تبين أن لديها نتيجة إيجابية كاذبة لحمى الضنك.