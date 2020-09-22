دراسة حديثة: مرض يحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة ، أجراها أستاذ من جامعة ديوك عن اكتشاف غريب نوعًا ما - قد يوفر التعرض لحمى الضنك بعض المناعة ضد Covid-19.





ووجدت الدراسة ، أن الأماكن التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونمو الحالات البطيء كانت أماكن سجلت أعدادًا كبيرة من حالات حمى الضنك في عامي 2019 و 2020 وفقا ل mothership

ويثير هذا الاكتشاف المذهل احتمالًا مثيرًا للفضول للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس السارس- CoV-2."

SARS-CoV-2 هو فيروس كورونا المسبب لمرض Covid-19 ، والأنماط المصلية لفيروس flavivirus هي أجسام مضادة لفيروس حمى الضنك.





وقالت الدراسة، إنه إذا ثبت صحة هذا الربط ، فإن عدوى حمى الضنك أو لقاح قائم على فيروس حمى الضنك يمكن أن يوفر "مستوى معينًا من الحماية المناعية" ضد الفيروس التاجي.