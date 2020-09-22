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مرأة

دراسة حديثة: مرض يحمي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كشفت دراسة حديثة ، أجراها أستاذ من جامعة ديوك عن اكتشاف غريب نوعًا ما - قد يوفر التعرض لحمى الضنك بعض المناعة ضد Covid-19.

ووجدت الدراسة ، أن الأماكن التي تقل فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونمو الحالات البطيء كانت أماكن سجلت أعدادًا كبيرة من حالات حمى الضنك في عامي 2019 و 2020 وفقا ل mothership

ويثير هذا الاكتشاف المذهل احتمالًا مثيرًا للفضول للتفاعل المناعي المتبادل بين الأنماط المصلية لفيروس حمى الضنك وفيروس السارس- CoV-2."

SARS-CoV-2 هو فيروس كورونا المسبب لمرض Covid-19 ، والأنماط المصلية لفيروس flavivirus هي أجسام مضادة لفيروس حمى الضنك.

وقالت الدراسة، إنه إذا ثبت صحة هذا الربط ، فإن عدوى حمى الضنك أو لقاح قائم على فيروس حمى الضنك يمكن أن يوفر "مستوى معينًا من الحماية المناعية" ضد الفيروس التاجي.

وقال العالم الرئيسي في الدراسة لرويترز ، إن دراسات سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لحمى الضنك في دمائهم يمكن أن يسجلوا نتيجة إيجابية خاطئة عند اختبار الأجسام المضادة لـ Covid-19 - حتى لو لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

ويمكن أيضًا أن يكون العكس، حيث سجل مريضان في سنغافورة مصابان بفيروس كورونا نتائج إيجابية كاذبة من الاختبارات المصلية السريعة لحمى الضنك ، واكتشف لاحقًا أنهم مصابون بـ Covid-19 بدلًا من ذلك .

وكان أحد المرضى امرأة يُعتقد أنها أصيبت بحمى الضنك وفيروس Covid-19 في نفس الوقت ، ولكن تبين أن لديها نتيجة إيجابية كاذبة لحمى الضنك.
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