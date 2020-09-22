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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 306 آلاف و794 حالة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:57 ص
ارتفاع حصيلة إصابات
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 306 آلاف و794 حالة
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أ ش أ
أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 306 آلاف و794 حالة.

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6424 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2533 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و14 ألفا و499 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3513 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و162 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و357 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و98 ألفا و487 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 134 ألفا و243 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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