بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 5 مدارس جديدة..غدا

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح الغد الأربعاء، لافتتاح 5 مدارس جديدة بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.





وتبدأ الزيارة باستقبال المحافظ لرئيس هيئة الأبنية التعليمية ، ويبدأ بعدها برنامج الافتتاح، سيتم افتتاح 5 مدارس، والتي تم تضم 75 فصلًا جديدًا.



