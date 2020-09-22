بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 5 مدارس جديدة..غدا

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح الغد الأربعاء، لافتتاح 5 مدارس جديدة بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.
وتبدأ الزيارة باستقبال المحافظ لرئيس هيئة الأبنية التعليمية ، ويبدأ بعدها برنامج الافتتاح، سيتم افتتاح 5 مدارس، والتي تم تضم 75 فصلًا جديدًا.
فسيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وإنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.