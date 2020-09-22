مياه الشرب: السرقة والتعدى أبرز أسباب عدم وصول الخدمة للمناطق الفقيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، عن استمرار حملتها لضبط حالات التعدى على خطوط مياه الشرب، وسرقتها واستخدامها لرى الاراضى الزراعية ، وهو السبب الرئيسى فى ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها لبعض المناطق بالقرية.





وأكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن مسلسل التعدى على خطوط المياه وسرقتها مستمر وهو ما يحول دون استقرار وصول المياه للأهالى بأطراف القرية والاماكن ذات المنسوب المرتفع.









وناشد رئيس شركة الفيوم، المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لمثل تلك التعديات والتى تضر بحقوقهم فى الحصول على المياه، وذلك من خلال الابلاغ عن كل من يستخدم مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له مثل رش الشوارع او رى الاراضى الزراعية.





وأكد أن الشركة تعمل جاهدة للتصدى لتلك السلوكيات من أجل وصول وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب لكل مواطن.