اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 و التي تنتمي لفئة طرحت شركة شيري الصينية السيارة و التي تنتمي لفئة السيارات كروس أوفر متوسطة الحجم مع مقصورة داخلية رحبة وواسعة بها 7 مقاعد .









شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 متاحة بمحركين الأول سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان (108 كيلووات) و210 نيوتن متر من عزم الدوران بين 1750 و4500 دورة في الدقيقة، والمحرك الثاني 2000 سي سي تيربو بقوة 170 حصان (125 كيلووات) و250 نيوتن متر من عزم الدوران.









وتأتي مقصورة شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 بالعديد من الكماليات ابرزها التحكم الكهربائي في كرسي السائق والمقاعد الأمامية مزودة بسخانات اما تصميم المقعد من النوع H ليقوم بتخفيض الجهد أثناء القيادة و مزودة بفتحة سقف بانوراما مضادة للحرارة و شنطة السيارة تفتح اوتوماتيكيا بالكهرباء.





تتميز شيري تيجو 8 Chery Tiggo81 بلوحة عدادات LCD قياس 7 انش بدقة عالية تعمل على اللمس لوظائف الوسائط المتعددة والاتصالات وتحذير القيادة ومعلومات القيادة. أما شاشة نظام المعلومات والترفيه فهي بقياس10.25 بوصة UHD مع دقة عالية تصل إلى 1920 × 720 بيكسل و تاتش حراري يدعم سرعة الاستجابة للأوامر.





الامان في شيري تيجو 8 Chery Tiggo8

انظمة الامان في شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 جيدة الي حد كبير حيث تم تحسين مقاومة الصدمات بشكل فعال في حالة الاصطدام الأمامي والاصطدام الجانبي لحماية السلامة الشخصية للركاب. وتأتي السيارة مزودة بعدد 6 وسائد هوائية.







سعر شيري تيجو 8 Chery Tiggo8 في مصر