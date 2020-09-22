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أخبار البلد

مدبولي: الحكومة حذرت المواطنين مبكرا من ارتفاع منسوب النيل حفاظا على المواطنين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:33 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه. 


وقال عبد العاطى إن هذه الأراضي مخالفة، وفي هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ جميع الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكدًا أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهًا إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بجميع الأجهزة والجهات الحكومية.
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