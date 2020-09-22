مدبولي: الحكومة حذرت المواطنين مبكرا من ارتفاع منسوب النيل حفاظا على المواطنين

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.









وقال عبد العاطى إن هذه الأراضي مخالفة، وفي هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ جميع الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكدًا أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.









