الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لـ منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها بالقاهرة

أهمية خاصة في منطقة الشرق المتوسط، مؤكدة أن الاتحاد الاوروبي يرحب بالمنظمة، ويعلن دعمه للاقتصاديات والدول المشاركة به، مشجعة على بناء حوار سياسي بناء بين الدول الأعضاء، مهنئة الجميع بالنتائج المحققة على ارض الواقع.

وأضافت "كرستينا" خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، أن لـ