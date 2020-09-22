الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لـ منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها بالقاهرة

أكدت السيدة كريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى، أن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة داعم للرخاء الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التوقيع يؤمن قيم السلام قبل القيم الاقتصادية بالمنطقة.
وأضافت "كرستينا" خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، أن لـ منتدى غاز شرق المتوسط أهمية خاصة في منطقة الشرق المتوسط، مؤكدة أن الاتحاد الاوروبي يرحب بالمنظمة، ويعلن دعمه للاقتصاديات والدول المشاركة به، مشجعة على بناء حوار سياسي بناء بين الدول الأعضاء، مهنئة الجميع بالنتائج المحققة على ارض الواقع.
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واستضافت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ احتفالية توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط التى تؤسس المنتدى كمنظمة حكومية إقليمية مقرها القاهرة.
سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعي ، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.
يحترم منتدى غاز شرق المتوسط بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى، ويدعم جهودهم لاستثمار احتياطياتهم واستخدامهم البنية الأساسية الحالية والمستقبلية للغاز، من خلال التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة ، بما فى ذلك المستثمرين وأطراف تجارة وتداول الغاز، ومؤسسات التمويل. ولهذا الغرض أنشأ المنتدى اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في نوفمبر ٢٠١٩ كمنصة حوار دائمة بين الحكومات وأطراف الصناعة.