مخزون المياه العذبة في إسرائيل يصل إلى أعلى مستوى منذ 23 سنة

أعلنت إدارة الموارد المائية في إسرائيل، أن مستوى المياه العذبة في معظم مصادرها، خاصة في بحيرة طبريا، أعلى من الخط الأخضر لأول مرة منذ 23 عامًا، ما يعني استعادة مخزون المياه العذبة.









وقالت إدارة المواد المائية إنه ولأول مرة منذ 23 سنة، وبعد فصلين شتاء ممطرين نزلت خلالهما كميات أمطار استثنائية، تجاوز احتياطي المياه العذبة التي تعتمد عليها إسرائيل "الخطوط الخضراء".









وبحسب بيان صادر عن الإدارة فإن أكبر مصدر للمياه العذبة، بحيرة طبريا، وتعتمدها إسرائيل لمخزون استراتيجي للمياه.









تجدر الإشارة إلى أن بحيرة طبريا هي بحيرة حلوة المياه تقع بين منطقة الجليل في فلسطين وهضبة الجولان في سوريا، على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن.