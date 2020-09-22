إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات سوهاج لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة بسوهاج، برئاسة أحمد التوني، المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، إحالة 8 مُتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.





وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة، حيث وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المُتهمين بالحفر داخل منزل أحدهم للتنقيب عن الآثار.





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وعقب تقنين الإجراءات أثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المُتهمين أثناء الحفر في المنزل، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم أصدرت قرارها المُتقدم.