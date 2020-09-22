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تعليم

تعليم القليوبية: توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين..صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:38 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جاهزية كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية.

وقال عجلان خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الذي عقد بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وبحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن أجهزة المديرية تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة صارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد عجلان أنه تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

واستطرد وكيل وزارة التربية والتعليم أننا نؤكد ونعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

وتضمن الاجتماع عرضا للإجراءات التي يجب اتباعها ومراعاتها للحفاظ على سلامة وصحة من الطلاب داخل الفصول والمعامل وخلال الدخول والخروج وبمحيط المدرسة وتحديد لجنة تنسيقية بكل مدرسة لتتولى مهام التنفيذ والإشراف والمتابعة.

كما تضمن أيضا التأكيد على متابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصى اللازم للمتغيبين وكذلك عرضا لمخطط التعامل مع الحالات المشتبهة بالمدارس وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واعادة التقييم للحالة بعد ١٤ يوم من ظهور الأعراض واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحية.

وتضمن كذلك تحديد مواصفات غرفة العزل المؤقت وتوفير الإجراءات والمطهرات وارتداء الكمامات والواقيات الشخصية وتطبيق التباعد وتطهير غرفة العزل بعد دخول أى حالة وخروجها وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة وكذلك قيام الإدارة الصحية بإبلاغ المدارس بنتائج التقصى الخاصة بالحالات المشتبه باصابتهم.
تعليم القليوبية: توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين..صور
تعليم القليوبية: توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين..صور
تعليم القليوبية: توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين..صور
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