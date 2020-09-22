وزير الخارجية السعودي ونظيره اليوناني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى وزر الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الوزيران، خلال الاتصال، سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.





كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.





وفي وقت سابق، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاتفاق الاقتصادي بين مصر واليونان، في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني.



