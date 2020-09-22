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رياضة

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:36 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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منتصر الرفاعي
أعلن طارق يحيى المدير الفني للزمالك قائمة لاعبي الفريق الأساسيين والاحتياطيين التى ستواجه طنطا اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى :

حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – أحمد سيد زيزو- محمد حسن - إمام عاشور – مصطفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل – كاسونجو.

ويغيب فرجانى ساسي للإصابة واوناجم وحازم امام للإيقاف وشيكابالا ومحمد عبد الشافي للإصابة واستبعاد عواد ومحمد عبد السلام وعنتر ومحمود عبد العزيز.
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