طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة





خط الوسط : طارق حامد – أحمد سيد زيزو- محمد حسن - إمام عاشور – مصطفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي





خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل – كاسونجو.





ويغيب فرجانى ساسي للإصابة واوناجم وحازم امام للإيقاف وشيكابالا ومحمد عبد الشافي للإصابة واستبعاد عواد ومحمد عبد السلام وعنتر ومحمود عبد العزيز.

خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – عبد الله جمعة