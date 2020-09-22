المحاكمات فى يوم.. تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه.. إحالة 8 متهمين إلى محكمة جنايات سوهاج لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

-تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها قتلا مواطنة وابنتها بمدينة نصر

-تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر بمنشأة ناصر لجلسة الغد





قضت محكمة جنح الدقى، بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، على خلفية عدة دعاوى قضائية رفعها ضده عدد من الورثة، اتهموه فيها بالامتناع عن سداد حصتهم من الميراث.





كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.





كما صدر حكم بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12053 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 12056 سنة 2020، وكفالة 2000 جنيه.





القضية الأولى والثانية والتي رفعها أنور السمرجي المحامي، اختصمه فيها كل من "عبد الرحمن سيد ويحي سيد وأحمد سيد وأماني سيد، أمل منصور وهالة عبد العال وأحمد عبد الشكور، فيما اختصمه في القضية الثالثة وفاء سيد وهدى سيد وفوزية سيد وكريمة سيد وأميرة منصور، ومحمد صابر، وسهير سيد وسماح سيد وهاني عبد العال وهشام قاسم، وخالد صابر، وسحر صابر.





فيما اختصم مجدي عبد الغني في القضية الرابعة كل من ورثة كوثر سيد أحمد، وسيد سيد أحمد، واعتماد سيد أحمد، وكريمة سيد أحمد، وفاطمة سيد أحمد، وعبد العال سيد احمد، وفاطمة عبد القادر سليمان، واختصمه كل من مروة عاطف عبد العزيز، ونجوى عاطف عبد العزيز.





كما قررت النيابة العامة بسوهاج، برئاسة أحمد التوني، المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، إحالة 8 مُتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.





وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة، حيث وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المُتهمين بالحفر داخل منزل أحدهم للتنقيب عن الآثار.





وعقب تقنين الإجراءات أثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المُتهمين أثناء الحفر في المنزل، و بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم أصدرت قرارها المُتقدم.





فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق اللذين قتلا سيدة وابنتها لسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر، لـ 21 أكتوبر للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.









وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "سوزان. م"، ربة منزل، بقتل المجني عليها "منى. م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية لقتلها وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.









وأكد أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "آية. ع"، بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق، والمشغولات الذهبية جهاز اللاب توب وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.









وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "سامح. ب"، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها جريمتها.





وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر لجلسة الغد.

والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة مصطفي . ر طبيب بشري وإبراهيم .س بدون عمل و سامح .ر شريك في مقلي ورامي .س وخالد .ي يعمل سكرتير طبيب واشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م يعمل سواق ومصطفى .ا صاحب معرض سيارات





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.





وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بانهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بان تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم ابراهيم محمد و اية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الاول والثاني ونشا عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الاول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفي القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .





وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اطباء حسني النية في اجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليها اية بلبل علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم انسان اخر حسن النية وهو اشرف احمد وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .





كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في اجراء عملية زرع اعضاء بشرية بالمخالفة لاحكام القانون بان حرضوا المجني عليه ابراهيم محمد علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلي اليسري الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم انسان اخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .



