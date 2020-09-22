لايف كوتش يكشف كيفية بناء الشخصية بالتمثيل

كشف اللايف كوتش، أحمد أبو الغيط، مدرب بناء الشخصية بالتمثيل، أن بناء الشخصية بالتمثيل هي للإنسان العادي وذلك عن طريق أخذ شخصية الممثل والذي يستطيع بناء شخصيته ودخوله للحياة بالشخصية التي يحب أن يكونها عليها، مشيرًا إلى أن الإنسان بطبعه لا يستخدم قدراته بشكل كبير.





وأضاف "أبو الغيط "، خلال برنامج "حياتك صحتك"، الذي يقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يوجد ما يسمى بالتوافق العضلي والعصبي في جسم الإنسان وينقسم إلى فصين العقل يمين ويسار، مشيرًا إلى أن الإنسان يعمل بالفص اليسار وهو الذي يتسم بالروتين والمنطق، بينما الفص اليمين والذي يتسم بالعاطفة والخيال وهو لا يعمل لدى أي شخص على الإطلاق.





وتابع: "هناك تدريبات كثيرة على التوافق العضلي العصبي لدى الإنسان ومنها البيانو والذي يعتبر أقوى آلة في التدريب على التوافق العضلي العصبي لدى الإنسان؛ مما ينتج عنه تشغيل الفكر والخيال في نفس الوقت ويتم تنمية القدرات لدى الإنسان بشكل كبير ويستطيع إنجاز ما يمكن إنجازه".