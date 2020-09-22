AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لايف كوتش يكشف كيفية بناء الشخصية بالتمثيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف اللايف كوتش، أحمد أبو الغيط، مدرب بناء الشخصية بالتمثيل، أن بناء الشخصية بالتمثيل هي  للإنسان العادي وذلك عن طريق أخذ  شخصية الممثل والذي يستطيع بناء شخصيته ودخوله للحياة بالشخصية التي يحب أن يكونها عليها، مشيرًا إلى أن الإنسان بطبعه لا يستخدم قدراته بشكل كبير.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال برنامج "حياتك صحتك"، الذي يقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يوجد ما يسمى بالتوافق العضلي والعصبي في جسم الإنسان  وينقسم إلى فصين العقل يمين ويسار، مشيرًا إلى أن الإنسان يعمل بالفص اليسار وهو الذي يتسم بالروتين والمنطق، بينما الفص اليمين والذي يتسم بالعاطفة والخيال وهو لا يعمل لدى أي شخص على الإطلاق.

وتابع: "هناك تدريبات كثيرة على التوافق العضلي العصبي لدى الإنسان ومنها البيانو والذي يعتبر أقوى آلة في التدريب على التوافق العضلي العصبي لدى الإنسان؛ مما ينتج عنه تشغيل الفكر والخيال في نفس الوقت ويتم تنمية القدرات لدى الإنسان بشكل كبير ويستطيع إنجاز ما يمكن إنجازه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هي الأعصاب القحفية الـ 12 وما وظيفة كل منها؟

من داخل الجيم.. الحضرى لجمهوره: ‏‏ما قررت تركه بالعقل ‏لا تعد إليه مهزومًا بالعاطفة

لايف ستايل يساعد فى علاج التهاب الأعصاب

يعزز صحة القلب.. 12 فائدة لتناول ورق العنب

في اليوم العالمي للقانون.. خبير قانوني: إذا ساد القانون في الدولة عم السلام

ترشيحاتنا

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر

الوزراء يوافق على إنشاء كلية آثار عين شمس

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

هل لأختي المتوفاة قبل وفاة والدي بسنوات نصيب من الميراث؟ .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب