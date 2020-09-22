نائب رئيس جامعة المنصورة يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون التعليم والطلاب اجتماعا مع عمداء ووكلاء ومديري البرامج النوعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي .





وهى كلًا من ( الطب, الصيدلة, طب الأسنان , الطب البيطري, التمريض, المعهد الفني للتمريض) في تمام الساعة 11 صباحا بمدرج أ.د أبو النجا بكلية الطب لمناقشة النظام المقترح للدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2020 – 2021.





تضمنت فعاليات الاجتماع مناقشة خطة الجامعة فيما تتضمنه من اللوائح الدراسية, المقررات الدراسية, وتوزيع المقررات الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس, والكتاب الجامعي, والجداول الدراسية, وأساليب التدريس المتبعة, وعملية التقييم, والمتطلبات التدريسية, وعملية المتابعة المستمرة.





كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات وأسس نظم وأساليب التدريس من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة للدروس العملية والنظرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العائد التعليمي, مع مراعاة أن تتراوح نسبة الحضور الفعلي للطلاب 50 % مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الجلسات التعليمية سواء في المحاضرات أو اللقاءات المباشرة وجها لوجه .





كما تم الإشارة الى آليات التفاعل الإلكتروني من خلال منصة التعليم الإلكتروني للجامعة والتي تتضمن عمل محاكاة للمقررات واستخدام المعامل الافتراضية ومعامل المهارات, بالإضافة لتوضيح ملامح عملية التقييم المقترحة للطلاب والتي تتضمن الانتهاء من إعداد ومراجعة بنوك الأسئلة لكافة المقررات ورفعها على برنامج (Q-Mans), كما تم الاستماع الى مقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس.





وفى نهاية الاجتماع أعلن البيومي عن مسابقة لاختيار أفضل قسم علمي صاحب أفضل منصة تعليمية.



