فوائد قرص النحل .. للظهر ومريض السكر

فوائد قرص النحل عديدة فعلى الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم ، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية واليكم فوائد قرص النحل.













ويعود الاستخدام الطبي لسم النحل إلى مصر القديمة ، وقد ورد ذكره في تاريخ أوروبا وآسيا يستخدم أبقراط سم النحل لعلاج آلام المفاصل والتهاب المفاصل وفي الأزمنة الحديثة تجدد الاهتمام بتأثيرات سم النحل في عام 1888 مع نشر دراسة إكلينيكية أجريت في أوروبا حول تأثيره على الروماتيزم منذ ذلك الحين ، انحسر الاهتمام بسم النحل.









واحدة من أكثر فوائد سم النحل الموثقة جيدًا هي آثاره القوية المضادة للالتهابات ولقد ثبت أن العديد من مكوناته تقلل الالتهاب ، وخاصة الميلتين المكون الرئيسي له.





على الرغم من أن الميلتين يمكن أن يسبب الحكة والألم والالتهاب عند تناوله بجرعات عالية ، إلا أنه له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات عند استخدامه بكميات صغيرة.





ثبت أن ميليتين يثبط مسارات الالتهاب ويقلل من علامات الالتهاب ، مثل عامل نخر الورم ألفا (TNF-α) وإنترلوكين 1 بيتا (IL-1β).





قد يقلل من الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل

ثبت أن التأثيرات المضادة للالتهابات لسم النحل تفيد بشكل خاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وهي حالة التهابية مؤلمة تؤثر على مفاصلك.





















لعلاج مرض السكري يتم استخدام العديد من الأدوية المضادة لمرض السكر ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لا تخلو من الآثار الجانبية وتشكل عبئًا اقتصاديًا على المريض.





ولجأ العلماء إلى العلاجات الطبيعية بما في ذلك العسل ومنتجات النحل مثل سم النحل BV عبارة عن مزيج معقد من البروتينات والببتيدات والمكونات الجزيئية المنخفضة التي يفرزها العامل وملكة النحل المكون النشط الرئيسي للـ BV (أبيتوكسين) هو ميليتين ، الذي يتميز بسمية منخفضة نسبيًا.





بشكل رئيسي ميليتين على نطاق واسع في علاج التهاب المفاصل ، والكتف المتجمدة ، و أمراض الجهاز العصبي المركزي والمحيطي (CNS ، PNS) ، وأمراض الجلد ، وأمراض القلب والجهاز الدموي ، والسرطان ، والقرحة ، والتهاب القولون ، و التهاب الأعصاب.





















وجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على 120 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن الوخز بالإبر بسم النحل ، والذي يستخدم من 5 إلى 15 لسعات نحل كل يومين ، قد وفر آثارًا لتخفيف الأعراض مشابهة لتلك الخاصة بأدوية RA التقليدية مثل Methotrexat.





أظهرت دراسة أخرى أجريت على 100 شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن الجمع بين علاج لسع النحل والأدوية التقليدية مثل الميثوتريكسات والسلفاسالازين والميلوكسيكام كان أكثر فعالية في تقليل الألم وتورم المفاصل من العلاج بالأدوية التقليدية وحدها.









قد يفيد صحة الجلد

بدأت العديد من شركات العناية بالبشرة بإضافة سم النحل إلى منتجات مثل الأمصال والمرطبات قد يعزز هذا المكون صحة الجلد بعدة طرق ، بما في ذلك عن طريق تقليل الالتهاب ، وتوفير تأثيرات مضادة للبكتيريا ، وتقليل التجاعيد.





أظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 22 امرأة أن استخدام مصل للوجه يحتوي على سم النحل مرتين يوميًا قلل بشكل كبير من عمق التجاعيد وعدد التجاعيد الكلي ، مقارنةً بالعلاج الوهمي.





وجدت دراسة أخرى مدتها 6 أسابيع أن 77٪ من المشاركين الذين يعانون من حب الشباب الخفيف إلى المتوسط ​​والذين استخدموا مصلًا يحتوي على سم النحل المنقى مرتين يوميًا شهدوا تحسنًا في حب الشباب ، مقارنةً بالعلاج الوهمي.





علاوة على ذلك أظهرت دراسات أنبوب الاختبار أن للسم تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب Propionibacterium.





قد يفيد صحة المناعة

ثبت أن لسم النحل آثار مفيدة على الخلايا المناعية التي تتوسط الاستجابات التحسسية والالتهابية وتشير الدلائل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن العلاج بسم النحل قد يساعد في تقليل أعراض أمراض المناعة الذاتية ، مثل الذئبة والتهاب الدماغ والنخاع والتهاب المفاصل الروماتويدي ، عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الاستجابة المناعية.





تشير دراسات أخرى على الحيوانات إلى أن العلاج بسم النحل قد يساعد أيضًا في علاج حالات الحساسية مثل الربو يُعتقد أن سم النحل يزيد من إنتاج الخلايا التائية التنظيمية ، والتي تمنع الاستجابة لمسببات الحساسية وتقليل الالتهاب.

















وكشفت الأبحاث أن هناك فوائد قرص النحل خاصة بتخسيس الجسم حيث تساعد قرصة النحلة على حرق دهون الجسم عن طرق فرز لعاب النحل.





ويُعتقد أن شرب الماء الدافئ مع العسل ورذاذ الجير أول شيء في الصباح علاج فعال مضاد للسيلوليت ، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. لكن مع 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، كيف يمكن أن يساعدك العسل على التخلص من تلك الأرطال الزائدة ؟









ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن العسل يساعد في التحكم في شهيتك إذا كنت تستهلك العسل قبل النوم ، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال تلك الساعات المبكرة من النوم ويمكنك حتى اتخاذ خطوة إضافية واستبدال كل السكر المكرر في نظامك الغذائي بالعسل لإعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الأشياء الحلوة.













وأثبتت بعض الدراسات أن لدغة النحل تساعد في علاج بعض المشاكل الخاصة بالعظام خاصة الظهر، فلسعة النحل تخفف من الالم الظهر والعظام والتهابات المفاصل.







