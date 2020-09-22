تجسد الرسامة فريدا كاهلو .. جيهان خليل تخضع لجلسة تصوير جديدة ..شاهد

الشفاه باللون الأحمر، والبلاشر لتقترب من شخصية الرسامة فريدا بشكل كبير.

اعتمدت على

ولم تتكلف الميكب

وقام مصفف الشعر نادر التركي بعمل تسريحة

مختلفة للفنانة جيهان خليل ، حيث اختار رفع خصلات شعرها إلى

، مع وضع بعض الورود باللون

والأصفر على رأسها على شكل تاج.

شعرالأعلىالأحمر