AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجسد الرسامة فريدا كاهلو .. جيهان خليل تخضع لجلسة تصوير جديدة ..شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:17 م
جيهان خليل
جيهان خليل
Advertisements
آية التيجي
خضعت الفنانة جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها مجسدة شخصية الرسامة التشكيلية الكبيرة فريدا كاهلو تخليدا لذكراها ولأعمالها؛ حيث التقط الفوتوسيشن المصور الفوتوغرافي محمد الكشكي.

وظهرت جيهان خليل بفستان باللون الأحمر وعليه شال باللون الأسود ومطبوع عليه بألوان اخرى مختلفة مصنوع من الصوف، وهو ما جعلها تشبه الفنانة الراحلة فريدا بشكل كبير.

إقرأ ايضا | بدون مكياج .. هاندة ارتشيل تبرز أنوثتها عبر إنستجرام

ولم تتكلف الميكب ارتيست سانزي في وضع المكياج للفنانة جيهان خليل؛ حيث أنها اعتمدت على أحمر الشفاه باللون الأحمر، والبلاشر لتقترب من شخصية الرسامة فريدا بشكل كبير.

وقام مصفف الشعر نادر التركي بعمل تسريحة شعر مختلفة للفنانة جيهان خليل، حيث اختار رفع خصلات شعرها إلى الأعلى، مع وضع بعض الورود باللون الأحمر والأصفر على رأسها على شكل تاج.

فيما أكملت الفنانة جيهان خليل إطلالتها بوضع بعض الأكسسورات المألوفة لشخصية الرسامة فريدا كاهلو ، مما جعلها تختار قرطين وقلادة واسورة من نفس الشكل، مع خاتم أنيق باللون الأبيض على يديها.

وإليكم الصور التي تبرز جلسة التصوير..
الفنانة جيهان خليل الفنانة جيهان خليل
الفنانة جيهان خليل الفنانة جيهان خليل
الفنانة جيهان خليل الفنانة جيهان خليل
الفنانة جيهان خليل الفنانة جيهان خليل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برَّاقة.. نور اللبنانية تسحر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

بالتايجر.. هاندة أرتشيل تلفت الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

في الحلقة الأولى.. تعرف على أسعار وماركات ملابس هاندة أرتشيل بمسلسل"أنت اطرق بابي"

بالأورانج.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في في محل شوكولاتة

بـ ملابس كاجوال .. جيهان خليل تخطف الأنظار .. شاهد

إطلالة عصرية.. ريم سامي تبرز جمالها بـ جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

الري: تزايد مياه النيل بكثرة في دمياط ورشيد..فيديو

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

السيسي: النيل ليس حكرا لطرف ومياه النهر بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء .. فيديو

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

على طريقة فرجاني ساسي..محمود علاء يسجل هدف الزمالك الثاني في طنطا

75 دقيقة.. طنطا يواصل منح الزمالك ركلات الجزاء والأبيض يستغل الفرص ويتقدم بهدفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور