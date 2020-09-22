تجسد الرسامة فريدا كاهلو .. جيهان خليل تخضع لجلسة تصوير جديدة ..شاهد

خضعت الفنانة جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها مجسدة شخصية الرسامة التشكيلية الكبيرة فريدا كاهلو تخليدا لذكراها ولأعمالها؛ حيث التقط الفوتوسيشن المصور الفوتوغرافي محمد الكشكي.
وظهرت جيهان خليل بفستان باللون الأحمر وعليه شال باللون الأسود ومطبوع عليه بألوان اخرى مختلفة مصنوع من الصوف، وهو ما جعلها تشبه الفنانة الراحلة فريدا بشكل كبير.
وظهرت جيهان خليل بفستان باللون الأحمر وعليه شال باللون الأسود ومطبوع عليه بألوان اخرى مختلفة مصنوع من الصوف، وهو ما جعلها تشبه الفنانة الراحلة فريدا بشكل كبير.
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ولم تتكلف الميكب ارتيست سانزي في وضع المكياج للفنانة جيهان خليل؛ حيث أنها اعتمدت على أحمر الشفاه باللون الأحمر، والبلاشر لتقترب من شخصية الرسامة فريدا بشكل كبير.
وقام مصفف الشعر نادر التركي بعمل تسريحة شعر مختلفة للفنانة جيهان خليل، حيث اختار رفع خصلات شعرها إلى الأعلى، مع وضع بعض الورود باللون الأحمر والأصفر على رأسها على شكل تاج.
فيما أكملت الفنانة جيهان خليل إطلالتها بوضع بعض الأكسسورات المألوفة لشخصية الرسامة فريدا كاهلو ، مما جعلها تختار قرطين وقلادة واسورة من نفس الشكل، مع خاتم أنيق باللون الأبيض على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز جلسة التصوير..