محافظ مطروح: إيقاف «الملاهى» لحين التأكد من السلامة الفنية لمعداتها

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خروج 8 حالات من المصابين إثر سقوط لعبة ملاهى بالمحافظة، بعد الاطمئنان على صحتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن هناك حالتان إحداهما في مستشفى العلمين والأخرى بمستشفى سموحة، مازالا يتلقيان الرعاية الصحية.





وأضاف "شعيب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم إيقاف "الملاهى"، بالمحافظة لحين التأكد من السلامة الفنية للمعدات والألعاب بها، مشددًا على أنه وجه بالإغلاق الكامل للملاهى لحين التأكد من سلامة ما بها من معدات.





يذكر أنه أصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال بإصابات في العمود الفقرى نتيجة السقوط من أعلى، وذلك أثناء ركوبهم جميعا إحدى اللعبات من ألعاب الملاهى بكورنيش مطروح.



