بسبب الفيضانات.. مرض مجهول في السودان يقتل ويصيب العشرات

توفي العشرات في السودان بمدينة مروى؛ بسبب "حُمَّى مجهولة" مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية، في ظل أزمة الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد.





وكشفت وزارة الصحة الاتحادية ، عن ظهور حالات حميات في مدينة مروى شمال السودان، معلنة وجود 41 حالة إصابة، ووفاة 8 حالات منذ بداية الشهر الجاري حتى يوم 20.





في المقابل، ذكرت وسائل إعلام سودانية أن أكثر المُتأثرين بالمرض؛ هم كبار السن، فيما أكدت رابطة الأطباء الاشتراكيين "راش" ارتفاع عدد الوفيات جراء الحمى المجهولة إلى 45 شخصًا، مشيرة إلى الاشتباه في 120 حالة.





ولم توضح الصحة السودانية سبب هذه الحمى المجهولة، لكن التوقعات تؤكد أنها ناتجة عن الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد.





فيما يعتقد أطباء، أن المرض هو "حمى الوادي المتصدع"، وهو مرض فيروسي حيواني يمكن أن ينتقل إلى الإنسان.



