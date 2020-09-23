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رياضة

ختام فعاليات أولمبياد الطفل المصري بتتويج أبطال الإسكندرية في 23 لعبة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:08 ص
اولمبياد الطفل المصري
اولمبياد الطفل المصري
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أ ش أ
اختتمت، الثلاثاء، فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية، بتتويج أبطال الإسكندرية في ٣٢ لعبة.

وانطلقت فعاليات تصفيات اولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانيه اعتبارا من الاثنين الموافق 7 سبتمبر٢٠٢٠، في الالعاب التالية (قدم خماسى بنين -قدم خماسى بنات -كرة طائرة بنين -كرة طائرة بنات -كرة سلة بنين -كرة سلة بنات -كرة يد بنين فقط -عدو 100 م بنين -عدو 100 م بنات-وثب طويل بنين -وثب طويل بنات -رمى جلة بنين -رمى جلة بنات -فردى بنين -فردى بنات -زوجى بنين -زوجى بنات، والكاراتيه، والتايكوندو). 

وأقيم أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية فى مراكز شباب (السيوف - الشلالات - النصر - سموحه - الأنفوشي)، خلال الفترة من ٨ سبتمبر الى ١٩ سبتمبر بمشاركة عدد ٥٧٥٥ طفلا، تحت رعاية الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد الطفل المصري، هو نموذج محاكاة للأولمبياد في صورة مصغرة.
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