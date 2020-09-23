طائرة الأهلي رجال تواجه طلائع الجيش في نهائي الكأس وعينه على الثلاثية

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، التي يسعى الفريق للتتويج بها وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.





من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً على صالة نادي صيد ٦ أكتوبر، ويخوضها الأهلي بطموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.





ويسعى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعدما عقد محاضرة مع اللاعبين مساء أمس بفندق الإقامة؛ لمراجعة خطة اللعب ومهام كل لاعب خلال المباراة، بهدف تقديم أفضل أداء والتتويج باللقب.



