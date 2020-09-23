AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط شكوك في أثينا من نوايا أنقرة الحقيقية.. تركيا واليونان تتجهان نحو استئناف المحادثات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
تركيا واليونان تتجهان
تركيا واليونان تتجهان نحو استئناف المحادثات
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
تتجه اليونان وتركيا تدريجيًا نحو إعادة إطلاق المحادثات، التي توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبا على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية.

ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، إن "اتصالات استكشافية ستبدأ "قريبا"" في اسطنبول. ورغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لم يتم تأكيد موعد. 

ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير المحنك بافلوس أبوستوليديس بينما لم تنتهي تركيا بعد من تشكيل ممثليها.

وجاء إعلان الوزارة اليونانية بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، عقب اتصال بين الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. 

ونُقل عن أردوغان قوله إن "الزخم الجزئي" الذي يضمنه إقامة الحوار يجب أن يستمر بخطوات متبادلة.

وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في المحادثات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.

كما دعا أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط ، والذي قال إنه يجب أن يشمل الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.

وقال أيضا إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.

وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر الهاتف، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يوم الثلاثاء قبل انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط ​​التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1-2 أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

أردوغان يدلي بتصريحات استفزازية.. والمجلس الأوروبي: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع تركيا

بمجرد انتهاء الاستفزازت التركية.. اليونان تعلن بدء المحادثات مع أنقرة

نحتاج موقف أوروبي قوي| الرئيس القبرصي يشكو تركيا لـ ميركل

بعد فشله في التودد لمصر.. أردوغان يدعو فرنسا لاتخاذ موقف بناء حيال أزمة شرق المتوسط

ترشيحاتنا

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

السياحة تمرض ولا تموت.. خالد فودة يكشف سرا عن حمام موسى

المتحدث باسم وزارة الري يوضح السبب وراء ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.. فيديو

كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك.. تفاصيل

علاج الكسل عن العبادة .. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

أقسى من الحجر.. أشقاء يستولون على حق أخيهم بعد ظنهم وفاته بمرض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا