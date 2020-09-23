وسط شكوك في أثينا من نوايا أنقرة الحقيقية.. تركيا واليونان تتجهان نحو استئناف المحادثات

تتجه اليونان وتركيا تدريجيًا نحو إعادة إطلاق المحادثات، التي توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبا على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية.





ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، إن "اتصالات استكشافية ستبدأ "قريبا"" في اسطنبول. ورغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لم يتم تأكيد موعد.





ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير المحنك بافلوس أبوستوليديس بينما لم تنتهي تركيا بعد من تشكيل ممثليها.





وجاء إعلان الوزارة اليونانية بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، عقب اتصال بين الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.





ونُقل عن أردوغان قوله إن "الزخم الجزئي" الذي يضمنه إقامة الحوار يجب أن يستمر بخطوات متبادلة.





وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في المحادثات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.





كما دعا أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط ، والذي قال إنه يجب أن يشمل الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.





وقال أيضا إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.



