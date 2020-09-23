من موقع التصوير.. ديميت اوزديمير تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة متابعيها صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال انيقة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير وهي توب كت باللون الأبيض هاف استوميك، وعليه بنطال باللون الرمادي الواسع، واختارت عليه حذاء رياضي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة و بتسريحة الويفي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها ، مع اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير بإرتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..