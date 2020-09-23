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تعليم

مدير تعليم مطروح يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:45 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ايمن محمود
 تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  استعدادات العام  الدراسي الجديد  بمدارس المحافظة المختلفة. 
  حيث اجتمع مع مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح  وفايز أبو أحمد نقيب معلمي مدينة الحمام.

وناقش  مع نقيب المعلمين أساليب التغلب على العقبات التي تواجه التعليم بالمحافظة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

 كما ناقش  وضع الحلول العملية المناسبة والخطط المستقبلية لتطوير تعليم مطروح وتحقيق منتج تعليمي متميز للطلاب بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور النيلي خلال الإجتماع ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع عناصر المنظومة التعليمية بكافة الإدارات التعليمية والتي تأتي وفق إطار تعاوني منظم.

 وأوضح  أن العلاقة الطيبة بين تعليم مطروح ونقابة المعلمين ومجلس أمناء المحافظة ومجالس أمناء الإدارات التعليمية  في صالح المنظومة التربوية نحو استمرار تطوير الأداء  بكافة المؤسسات التعليمية بمطروح .

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