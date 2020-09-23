حسب الله: كلمة السيسى أمام الأمم المتحدة تاريخية وتضمنت رسائل حاسمة

وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى امام الامم المتحدة بالتاريخية مؤكدا انها تضمنت رسائل حاسمة وواضحة لكل من يهمهم الامر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.





وطالب " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم بتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع آلية لإلزام الدول بتنفيذ كل قرارات مجلس الامن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بأنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.





وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الرئيس السيسى كان واضحا عندما أعرب عن اسفه لاستمرار المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا.





وأشاد برؤية الرئيس السيسى للوضع في ليبيا وقوله إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها وإشارته الواضحة والحاسمة إلى ما سبق وأعلنته مصر بأن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى وسلامة شـعبها وطالب الدكتور صلاح حسب الله المجتمع الدولى الاخذ برؤية الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية وتأكيده على دور المجتمع الدولى نحو تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.



