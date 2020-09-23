"الطب البيطري بسوهاج": لا نتعامل مع القرود وفي حالة خطورتها تدخل الحماية المدنية

أكد الدكتور عصام أحمد عرفة، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية لم تتلق أي بلاغات من أشخاص بظهور قرود بمركز البلينا جنوبي المحافظة.





وأضاف أنه في حالة الإمساك بمثل تلك الحيوانات فإن التعامل معها يكون من خلال إدارة الحيوانات البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة.





وأوضح مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه في حالة وجود خطورة من تلك الحيوانات على الأهالي فإنه يتم إخطار الحماية المدنية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.





ظهور نسانيس في شوارع سوهاج يثير رعب المواطنين .. والمسئولون: لم يصلنا أي بلاغات بذلك





وكانت قد شهدت قريتي الغنيمية، والحلافى بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حالة من الخوف الشديد، وذلك بعد ظهور بعض القردة بهما.





حيث قفز بعضها من سيارة على الطريق الصحراوي ناحية العمرة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، كانت تستقلها في طريقها إلى الأقصر.