كل واحد حر.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

علقت المذيعة ياسمين الخطيب علي شائعة ارتباط الداعية معز مسعود من الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





كتبت ياسمين الخطيب : "من كام سنة لما الداعية الشهير اتجوز ممثلة معروفة، كنت في زمرة إللي انتقدوه (لتناقض كلامه مع فعاله، وما يطالب بنات الناس بالالتزام به مع ما يُلزم به أهل بيته)!.





وقالت ياسمين الخطيب: " النهاردة الراجل مش بيقدم نفسه على إنه داعية أصلًا.. يعني مالوش مثلًا برنامج ديني على قناة ما، ولا بيكتب مقالات يروج من خلالها أفكار متشددة، ولا له تصريحات من عينة الفن حرام، والنساء كلهن فتنة!".







تابعت: "ولا بيقول أو بيعمل شيء يُخالف تصرفاته! بالعكس.. ده بيشتغل في الإنتاج الفني! "





ياسمين الخطيب: " : " بالهداوة كده، عشان انتم حافظين مش فاهمين.. حضرتك دلوقتي بتهاجمه ليه؟! ما كل واحد حر.. يطلق.. يحب.. يتجوز.. ". أضافت





