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تعليم

فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:18 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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كتب محمد الغزاوى
شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجراءات التقدم للإلتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2 " عفت الوهيدى "

 حيث تقدم أولياء الأمور بالرغبات فى إنضمام أبنائهم للمدرسة بحضور يوسف الشيخ مدير مدرسة بورسعيد الدولية 1 "عوف حمادة".

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اليوم فتح باب التقدم للإلتحاق بمراحل متعددة بالمدرسة التى تعد نقلة نوعية دولية فى التعليم المصرى و هى بمثابة فرع آخر للمدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1 "عوف حمادة" وتقدم نظام تعليمى بريطانى "IG".


ونوه وكيل الوزارة إلى أن الصفوف المتاح التقدم لها هذا العام بالمدرسة ستكون من المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثانى الابتدائى طبقا للأعداد التى ستتقدم مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن شروط ورابط التقديم لاحقا على الصفحة الرسمية للمديرية والمدرسة وقد تم تخصيص الرقم 01204666171 لتقديم الدعم للمتقدمين للإلتحاق.
فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2
فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2
فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2
فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2
فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2
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