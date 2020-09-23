فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجراءات التقدم للإلتحاق بمدرسة بورسعيد الرسمية الدولية للغات 2 " عفت الوهيدى "





حيث تقدم أولياء الأمور بالرغبات فى إنضمام أبنائهم للمدرسة بحضور يوسف الشيخ مدير مدرسة بورسعيد الدولية 1 "عوف حمادة".





وأكد وكيل الوزارة أنه تم اليوم فتح باب التقدم للإلتحاق بمراحل متعددة بالمدرسة التى تعد نقلة نوعية دولية فى التعليم المصرى و هى بمثابة فرع آخر للمدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1 "عوف حمادة" وتقدم نظام تعليمى بريطانى "IG".







