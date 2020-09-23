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محافظات

مرسى مطروح تتلقى 1464 طلب تصالح على مخالفات البناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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ايمن مجمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي 1464 طلبا للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.


واضاف ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أصدر تعليماته بفتح منفذ بديوان عام المحافظة لتلقي طلبات التصالح لاستيعاب الاقبال الكبير بعد قرار  تخفيض قيمة المتر المسطح فى مخالفات البناء فى مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25 % حتى 60 % من قيمة المتر المسطح  السابق إقراره فى ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن آخر مهلة للتقدم للتصالح في 30 سبتمبر، لافتا إلى أنه يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتي الساعة الــ 10 مساءا طوال أيام الاسبوع والعطلات الرسمية ، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمة.

وأكد رئيس المدينة علي زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات.

وأوضح أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
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