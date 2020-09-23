بنتي نشرت الفيديوهات على فيسبوك| تفاصيل تعدى سيدة على طفلين أفريقييَن بالجيزة





تداول رواد الفيس بوك مقطعين فيديو تضمنا قيام إحدى السيدات بالتنمر على طفلين ، وإجبارهما على الأكل من القمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة .





أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها (ربة منزل 52 سنه مقيمة بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة .





وبمواجهتهما أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إلية، وأضافت بإستضافتها منذ شهرين لـ( طفلين"5 ، 3 " سنوات – يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية) من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاح والدعابة، وإدعائها بقيام (كريمتها – طفلة) بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الإجتماعى دون قصد وعقب علمها بتداولها ، قامت بحذفها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.