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محافظات

قبل بيعه سوق سوداء.. ضبط 3.5 طن دقيق مدعم غرب الإسكندرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات موسعة لتشديد الرقابة على مقدرات الشعب من الدقيق المدعم، لحماية الاقتصاد القومي.

وأسفرت الحملة التي شنتها إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوى رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب عن ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قدرها 3.5 طن محملين على سيارة نقل تمهيدا لبيعهم فى السوق السوداء.


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وتم تحريز كميات الدقيق المدعم المضبوطة والسيارة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض علي النائب العام.

يأتي هذا بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
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