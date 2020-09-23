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رياضة

ملخص وأهداف مباراة الأهلي ونادي مصر.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:20 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر لاعبو النادي الأهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميص مرسوم عليه النسر المخصص لشعار النادي الأهلي وبجواره رقم 42.

احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان

وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

احتسب محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي ونادي مصر ركلة جزاء على النادي الأهلي بسبب لمسة يد على عمرو السولية.

تصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء الذي سددها مصطفى سلطان لاعب نادي مصر وحرم الفريق من التعادل. 

تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى نادي مصر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة. 

سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الحزاء، بعدما جاءت له الكرة بعد تسديدة غير متقنة من حونيور اجاي ليسكنها الفولت العالي الشباك.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى نادي مصر، في الدقيقة 73 من عمر المباراة. 

سجل جونيور اجاي هدف الاهلي الثالث، عن طريق تسديدة مخادعة بعد تشتيت حارس مرمى نادي مصر للكرة لتصل لاجاي في منتصف الملعب ويسددها من فوق الحارس لتسكن الشباك في الدقيقة 73.

وسدد حسين الشحات كرة قوية على مرمى نادي مصر من ركلة حرة مباشرة ولكن تصدى لها عصام ثروت ببراعة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الاهلي الى 76 نقطة ويتصدر المركز الأول، وتوقف رصيد نادي مصر عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير. 
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